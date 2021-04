De Britse premier Boris Johnson staat onder druk om uitleg te verschaffen over hoe de luxueuze herinrichting van zijn woning in Downing Street was bekostigd.

Zijn voormalige hoofdadviseur Dominic Cummings had in een blogpost zijn voormalige baas immers beschuldigd van het plotten van een 'onethisch, dwaas, mogelijk illegaal' plan zodat donoren van de conservatieve partij de werkzaamheden in het geheim zouden betalen.

De regering zei voor het eerst op vrijdag dat de Britse premier uit eigen zak de herinrichting had betaald. Volgens oppositiepartij Labour moet de premier uitleggen hoe hij in de eerste plaats aan dat geld was geraakt, voor de werkzaamheden waarop zijn verloofde Carrie Symonds had toegezien.

Labour eist inzage in briefwisseling

Intussen wil de electorale commissie van de conservatieve partij te weten komen of sommen die betrekking hadden op de werkzaamheden, moesten worden aangegeven onder de wet op politieke donaties.

Volgens Labour-woordvoerder Steve Reed moet de regering nu alle briefwisseling over de betalingen of donaties rond de herinrichting publiceren. 'We moeten weten wat het volledige uitgegeven bedrag was en we moeten weten wie voor de werken in de eerste plaats heeft betalen, wie de premier nu voorstelt terug te betalen', zei hij op de BBC-radio.

