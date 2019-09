De Britse premier Boris Johnson wil niet dat er nieuwe verkiezingen komen in zijn land. Dat heeft hij gezegd in een toespraak voor Downing Street 10. Johnson herhaalde ook dat hij geen verder uitstel van de brexit wil. 'We verlaten de EU op 31 oktober', zei hij.

Volgens Johnson neemt de kans op een nieuwe brexit-deal met de EU toe. Een deal waarover het parlement bovendien zijn zeg zal kunnen doen, luidt het. Johnson pikt het dan ook niet dat parlementsleden nu op uitstel uit zijn voor het geval dat er niet op tijd een deal wordt bereikt.

'We moeten onze vrienden in Brussel nu tonen dat we verenigd zijn. De parlementsleden zouden moeten stemmen tegen het nutteloze uitstel van Corbyn (Labour-leider Jeremy Corbyn, red.). Er bestaan geen omstandigheden waaronder ik Brussel om uitstel zou vragen', klonk het. De voorbije dagen had Johnson al laten verstaan dat hij rebellerende partijleden zou schorsen.

'Ik wil geen verkiezingen, jullie willen geen verkiezingen', besloot Johnson zijn toespraak.

Speculatie over vervroegde verkiezingen

Morgen/dinsdag komt het Lagerhuis terug uit zomerreces. Alvorens de werkzaamheden van het parlement voor vijf weken opgeschort worden - zoals Johnson vorige week doordrukte - zullen parlementsleden van verschillende partijen een poging ondernemen om via legislatieve weg een 'no deal'-brexit te vermijden. Als ze in hun opzet slagen en premier Johnson dwingen aan de Europese Unie nog maar eens uitstel voor de brexit te vragen (ze zouden op een uitstel tot 31 januari 2020 mikken), zou hij het parlement willen verzoeken zichzelf te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven, zo speculeerden de Britse media maandag in aanloop naar de toespraak van de premier.

Want als het parlement hem elke marge zou ontnemen om met de EU een nieuw brexit-akkoord te sluiten, moet dat volgens een woordvoerder van Downing Street 10 als niets minder dan een motie van wantrouwen worden beschouwd.

Cruciaal in de strategie van Johnson is dat hij op de Europese top van 17 oktober een akkoord over het Britse vertrek uit de EU wil sluiten dat volgens hem beter is dan het tot drie maal afgeschoten akkoord van zijn voorgangster Theresa May.

Maar als het Lagerhuis er de komende dagen in zou slagen dat hij op de top niet meer kan dreigen dat het bij gebrek aan een verbeterd akkoord tot een 'no deal'-brexit kan komen, zou Johnson dus naar de stembus willen trekken. Hij wil naar verluidt niet onderhandelen vanuit een verloren positie.

In de speech ontkrachtte Johnson dus dat hij aanstuurt op vervroegde verkiezingen. 'We vertrekken op 31 oktober,no ifs and buts.' Johnson zei dat hij erin geloot dat er voor 17 oktober een deal bereikt kan worden, zonder dat verkiezingen georganiseerd moeten worden.