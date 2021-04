De Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse ambtgenoot Micheal Martin hebben donderdag opgeroepen tot kalmte na het geweld in Noord-Ierland, dat zij onaanvaardbaar noemen. Dat meldt de Ierse regering.

'Ze benadrukten dat geweld onaanvaardbaar is en riepen op tot kalmte', klonk het in een persbericht na het gesprek tussen de regeringsleiders.

Bij de onlusten in de voorbije zes nachten raakten al 55 politieagenten gewond, vooral in de pro-Britse, protestantse, wijken. De spanningen in Noord-Ierland lopen al geruime tijd op, omdat het land worstelt met de grenscontroles tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, die er gekomen zijn na de brexit.

