Er zijn aanduidingen dat de variant van het coronavirus die eerst in Groot-Brittannië werd ontdekt, ook een hogere sterfte veroorzaakt dan het oorspronkelijke virus. Dat heeft premier Boris Johnson vrijdag gezegd. Het studiemateriaal is nog beperkt.

'De nieuwe variant verspreidt zich niet alleen sneller, maar er lijkt nu ook enigszins bewijs te zijn dat de nieuwe variant die in Londen en in het zuidoosten werd vastgesteld, in verband kan worden gebracht met een hoger sterftegraad', zei de premier op een persconferentie. Patrick Vallance, de wetenschappelijk hoofdadviseur van de regering, waarschuwde dat de nieuwe bevindingen gebaseerd waren op eerste inschattingen van gegevens. Bij diegenen die positief hebben getest op covid-19, is er 'bewijs dat er een verhoogd risico is' om te sterven bij de nieuwe variant in vergelijking met het oorspronkelijke virus, zei Vallance op de persconferentie.

'Deze gegevens zijn nog onzeker en we hebben geen erg goede inschatting van de precieze aard van de verhoogde sterfte, of het om een algemene verhoging gaat, maar het ziet er zo naar uit', zei hij.

Wat met het vaccin?

Verondersteld wordt dat de Britse variant '30 tot 70 procent gemakkelijker overgedragen wordt dan de oude variant', zei Vallance aan journalisten. Hij herhaalde dat de covid-19-vaccins die al ingezet worden, effectief zijn tegen de Britse coronavariant.

Maar hij waarschuwde dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat de nieuwe varianten in Zuid-Afrika en Brazilië de werkzaamheid van de tot nu toe ontwikkelde vaccins zouden kunnen verlagen. 'We zijn er meer over bezorgd dat ze kenmerken hebben die minder vatbaar zijn voor de vaccins', zei hij.

