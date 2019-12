BBC-topinterviewer Andrew Neil wil voor de Britse verkiezingen van volgende week premier Boris Johnson, kandidaat om zichzelf op te volgen, interviewen. De Britse premier Boris Johnson weigerde de afgelopen weken om geïnterviewd te worden door BBC-topinterviewer Andrew Neil.

De andere partijleiders zijn allemaal geïnterviewd door Neil. In zijn uitdaging wijst Neil erop dat de toekomstige Britse premier Trump, Poetin of Xi zal moeten trotseren. 'Dan is het toch niet te veel gevraagd dat hij een half uur mij trotseert', vroeg Neil zich af.

Johnson van zijn kant ontkent dat hij op die manier kritiek probeert te vermijden. Neil noemde al enkele thema's die hij graag met Johnson zou behandelen. 'De rode draad door de vragen is vertrouwen', zei de journalist. 'Waarom hebben, op zoveel momenten in zijn carrière, in politiek en journalistiek, critici en zelfs mensen die dicht bij hem staan hem onbetrouwbaar genoemd? Dat is natuurlijk relevant voor wat hij ons allen nu belooft.'

Neil deed de oproep donderdagavond, na afloop van zijn vierde interview met een partijleider, Nigel Farage van de Brexit Party. 'Het is niet te laat', zei Neil. 'We hebben een interview voorbereid. Bakklaar, zoals Johnson graag zegt.'

Dat een partijleider niet toezegt voor een interview op de BBC in prime time, is ongezien. 'Interviews met de partijleiders zijn al decennia een essentieel onderdeel van de manier waarop de BBC in prime time bericht over de verkiezingen', aldus Neil.

Boris Johnson maakte donderdag ook duidelijk dat hij geen tijd heeft voor een interview met ITV voor de verkiezing. Ook daar is hij de enige partijleider die niet geïnterviewd wil worden in het programma Tonight.