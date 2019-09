De meer dan tachtig migranten op het reddingsschip Ocean Viking op de Middellandse Zee mogen in Italië aan land gaan. Dit heeft het Italiaanse persbureau Ansa zaterdag bericht.

De Italiaanse regering heeft het door Artsen Zonder Grenzen en SOS Méditerranée beheerde schip de haven van het eiland Lampedusa toegewezen, aldus Ansa. Onduidelijk is of het daar meteen zal binnenlopen dan wel of schepen van de kustwacht de mensen aan wal zullen brengen.

De Ocean Viking "heeft van het Coördinatiecentrum voor reddingen op zee (MRCC) in Rome de instructie gekregen om zich naar Lampedusa te begeven, de aangewezen veilige plaats om 82 migranten te laten ontschepen die tijdens twee operaties zijn gered", twitterde SOS Méditerranée.

Zondag heeft de Ocean Viking 50 mensen gered en daarna nam het schip nog eens 34 bootvluchtelingen over die door de organisatie Resqship waren gered. Enkel een hoogzwangere vrouw en haar man mochten van boord en zijn naar Malta gebracht.

Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zullen ten gevolge van een ad hoc akkoord vijf Europese landen de vluchtelingen van de Ocean Viking opnemen: Italië, Frankrijk, Duitsland, Portugal en Luxemburg.