Een boot met 60 mensen aan boord is zaterdag gezonken voor de kust van Libanon. Zeventien opvarenden konden worden gered.

Dat meldt het Libanese Rode Kruis.

Het Libanese leger kondigde aan dat er zeventien mensen gered konden worden. Onder de slachtoffers is ook zeker één kind. Het is nog onduidelijk of de opvarenden migranten waren. De meeste mensen die Libanon illegaal over zee proberen te verlaten zijn Syrische vluchtelingen. Maar ook het aantal Libanezen dat probeert te vertrekken neemt toe, nu het land in een ernstige economische en politieke crisis zit. In twee jaar tijd is de koopkracht ingestort en heeft de lokale munt veel waarde verloren. Tussen januari en november 2021 zijn volgens het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR) in Libanon minstens 1.570 mensen, onder wie 186 Libanezen, illegaal de zee opgegaan.

Dat meldt het Libanese Rode Kruis.Het Libanese leger kondigde aan dat er zeventien mensen gered konden worden. Onder de slachtoffers is ook zeker één kind. Het is nog onduidelijk of de opvarenden migranten waren. De meeste mensen die Libanon illegaal over zee proberen te verlaten zijn Syrische vluchtelingen. Maar ook het aantal Libanezen dat probeert te vertrekken neemt toe, nu het land in een ernstige economische en politieke crisis zit. In twee jaar tijd is de koopkracht ingestort en heeft de lokale munt veel waarde verloren. Tussen januari en november 2021 zijn volgens het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR) in Libanon minstens 1.570 mensen, onder wie 186 Libanezen, illegaal de zee opgegaan.