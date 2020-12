Een Amerikaans bedrijf, dat doorgaans hotellobby's en directiekantoren van gevulde boekenkasten voorziet, concentreert zich tegenwoordig op mensen die tijdens hun zoomgesprekken een 'intellectuele' achtergrond verkieslijk vinden boven hun eigen collectie pulp fiction of strips.

Wie dacht dat het einde van het papieren boek was aangebroken, kan opgelucht ademhalen. Toch min of meer.

Het Amerikaanse bedrijf Books by the Foot (vertaling: boeken aan de lopende meter) heeft in tijden van corona een nieuwe afzetmarkt gevonden. Books by the Foot is een vertakking van een gewone boekhandel, Wonder Book, met gigantische hoofdvestiging in Frederick, in de staat Maryland, waar alle boeken die mensen in de achtergrond willen tonen voorradig zijn.Nieuwssite Politico ging op bezoek en geeft details over de zoom-activiteiten. Books by the Foot verwachtte bij het uitbreken van de pandemie een terugval van de activiteiten, omdat de gebruikelijke klanten, hotels en bedrijven, decorbouwers voor films, niet normaal kunnen opereren. Maar dat bleek zonder zoom gerekend. Mensen die niet lezen, of in elk geval niet lezen wat prestige of een element van ernst en intellectueel gewicht toevoegt, komen bij Books by the Foot terecht. De mogelijkheden zijn groot. Het bedrijf kan de boeken mét kast leveren of zonder. De boeken kunnen geselecteerd worden op kleurenschakering (de boeken worden geschikt zoals bloemen, op visueel effect), op politieke strekking en op vakgebied. Desgewenst worden vooral oude, zelfs antiquaire boeken geleverd, maar vele klanten willen ook redelijk actueel werk kunnen tonen.Wie de klanten zijn, wordt in het artikel van Politico niet duidelijk. Dat is doorgaans ook niet duidelijk voor de werknemers van Books by the Foot. Jessica Bowman, de manager van Wonder Book: 'Als er een bepaalde designer ingeschakeld wordt, weet ik al vrijwel zeker dat het ofwel om een prominente film of een prominente klant gaat'. Die prominente klanten 'bestellen onder een codenaam. Ze zijn heel gesloten.' Het is al vaak opgemerkt dat bij zoomgesprekken, en interviews vanuit de huiskamer, die tv-zenders uitzenden, verhoogde aandacht komt voor de achtergrond in de huis- of werkkamer.Politico verwijst naar een artikel dat na enkele maanden pandemie in The New York Times verscheen. Daarin wordt onder meer een Twitter-account belicht die zich concentreert op 'bookcase credibility', de geloofwaardigheid van boekenkasten.Wie heeft werk van Piketty staan? Wie leest (of toont) filosofie? Duidelijk falend inzake geloofwaardigheid is Trumps minister van Onderwijs Betsy DeVos, die op het eerste gezicht de diensten van Books by the Foot niet heeft ingeschakeld.Joe Biden heeft dan weer een hogelijk gechoreografeerde bibliotheek, met vlagjes en memorabilia.