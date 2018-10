Bompaketten VS: Trump roept Amerikanen op tot eenheid

'Het plegen van of het dreigen met om het even welke vorm van politiek geweld, hoort niet thuis in de VS.' Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag verklaard in een reactie op de reeks verdachte pakketten naar Democratische politici en naar de nieuwszender CNN. Hij riep de Amerikanen ook op om zich te verenigen.

'We zijn extreem boos, bedroefd en ongelukkig voor wat we vanmorgen gezien hebben. En we zullen dit tot op de bodem uitzoeken', verklaarde hij tijdens een korte toespraak in Het Witte Huis. De onderzoekers zullen kosten noch moeite sparen om uit te zoeken wie verantwoordelijk is, klonk het.

Trump riep de Amerikanen ook op tot eenheid. 'Op momenten als dit moeten we ons verenigen. We moeten samenkomen en een duidelijke, sterke en niet mis te verstane boodschap uitzenden' om dergelijke daden te veroordelen, zei Trump. 'De veiligheid van het Amerikaanse volk heeft mijn hoogste en absolute prioriteit.'

Eerder had ook al First Lady Melania Trump het versturen van bompakketten veroordeeld. 'We kunnen deze laffe aanvallen niet aanvaarden. En ik veroordeel ten strengste iedereen die kiest voor geweld', zo deelde ze mee.

Er werden woensdag verschillende bompakketten onderschept die bestemd waren voor vooraanstaande Democratische politici. Onder meer het huis van Bill en Hillary Clinton en een woning van Barack Obama werd geviseerd. Ook bij het Amerikaanse congreslid Debbie Wasserman Schultz kwam een pakket toe, dat volgens mediaberichten bestemd was voor gewezen minister van Justitie Eric Holder.

Intussen melden Amerikaanse media dat in Capitol Heights (Maryland) nog een bijkomend pakket werd aangetroffen in het centrum waar de post voor het Huis van Afgevaardigden gesorteerd wordt. Het pakket zou gericht geweest zijn aan het Democratische parlementslid Maxine Waters.

Ook de Time Warner Building in New York, waar zich onder meer kantoren van de Amerikaanse nieuwszender CNN bevinden, moest worden ontruimd wegens een verdacht pakket.

Op 6 november vinden in de VS de tussentijdse verkiezingen plaats, waarbij de Democraten de macht in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat willen heroveren van de Republikeinen.

Het is onduidelijk of de pakketten daaraan gelinkt zijn, maar Obama en Clinton zijn allebei Democraten. Twee dagen geleden was in een voorstad van New York ook al een bompakket opgestuurd naar de woning van de Amerikaans-Hongaarse filantroop George Soros, die bekendstaat als een tegenstander van Trump. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de gebeurtenissen. Politiebronnen melden aan de krant The New York Times wel dat er gelijkenissen zijn tussen de onderschepte pakketten.