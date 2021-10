Bij een bomaanslag gericht tegen een bus van het Syrische leger zijn woensdag in de Syrische hoofdstad Damascus minstens dertien doden en drie gewonden gevallen.

Dat meldt het staatspersagentschap SANA.

Volgens SANA werden twee explosieven tot ontploffing gebracht toen de bus de Brug van de President overstak. Bomexperts zouden ook een derde bom ontmanteld hebben op dezelfde plaats.

Op beelden van de Syrische televisie was het uitgebrande wrak van de bus te zien.

Hoewel Syrië het voorbije decennium verwikkeld was in een burgeroorlog, zijn dergelijke aanslagen in de hoofdstad Damascus zeldzaam.

