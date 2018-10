Bomaanslag op de Krim: 18 doden en tientallen gewonden

Bij een bomaanslag in een school in Kertsj op de Krim zijn 18 doden en meer dan 40 gewonden gevallen. De verdachte is een oud-leerling, die zichzelf na zijn daad heeft doodgeschoten, zegt het hoofd van de Krim Sergei Aksjonov.