Bolsonaro wint in Brazilië: HRW doet 'dringende oproep' om mensenrechten te beschermen

'De rechterlijke macht in Brazilië en andere belangrijke instellingen moeten zich verzetten tegen elke poging om de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie onder de regering van Jair Bolsonaro te ondermijnen', stelt Human Rights Watch (HRW) in een communiqué.

De extreemrechtse kandidaat won zondag de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Hij haalde 55 procent van de stemmen, tegenover 44 procent voor Fernando Haddad van de Arbeiderspartij.

HRW wijst erop dat Bolsonaro meermaals de militaire dictatuur (1964-1985) in zijn land heeft verdedigd. De dictatuur heeft een fout heeft gemaakt door mensen te martelen wanneer ze hen had moeten doden, zei de voormalige legerkapitein onder meer.

Als parlementslid legde hij meermaals openlijk racistische, seksistische en homofobe verklaringen af.

