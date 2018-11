Bolsonaro wil Braziliaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem verplaatsen

De rechtse populist Bolsonaro had tijdens zijn campagne al duidelijk gemaakt dat hij een voorstander was van de verhuis van de ambassade. In het interview met de conservatieve Israëlische krant werd er teruggekomen op die aankondiging. 'Jullie moeten kunnen beslissen wat de hoofdstad van Israël is, niet de andere landen', zo luidt zijn redenering.

Als hij woord houdt, dan volgt 'de Braziliaanse Trump' het voorbeeld van zijn Amerikaanse collega. In december 2017 had de Amerikaanse president namelijk al aangekondigd dat hij Jeruzalem als hoofdstad van Israël zou erkennen. De Amerikaanse ambassade werd op 14 mei van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuisd. Guatemala en Paraguay hadden daarop eveneens laten weten dat ze hun ambassade zouden verplaatsen, maar intussen is Paraguay alweer teruggekomen op die beslissing.

Het statuut van de stad Jeruzalem is een erg gevoelig punt. Israël beschouwt heel Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar de Palestijnen hopen van Oost-Jeruzalem ooit de hoofdstad van hun toekomstige staat te maken. De internationale gemeenschap dringt aan op een onderhandelde oplossing.