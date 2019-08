De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft woensdagavond laat een decreet ondertekend waarmee hij voor zestig dagen het kappen en verbranden ten behoeve van de landbouw verbiedt. Onder stijgende binnenlandse en internationale druk wil hij zo de verveelvoudiging van de bosbranden in het Amazonegebied indijken.

Het verbod, dat vandaag/donderdag in het Braziliaanse "Staatsblad" verschijnt, is voor twee maanden van kracht en geldt voor het hele grondgebied. Wel zijn er uitzonderingen voorzien, aldus Braziliaanse media op gezag van regeringsbronnen.

De bosbranden in het grootste tropisch woud ter wereld zijn intussen ver van 'onder controle', zoals de regering dit laatste voorhoudt. In heel het land zijn er dinsdag 1.044 nieuwe vuurhaarden geteld waarvan meer dan de helft in de Amazone, zegt het Braziliaanse ruimtevaartbureau INPE.

Sinds januari zijn er in het land al 83.329 branden ontstaan. Dat is volgens het INPE het grootste aantal sinds 2010. Dikwijls zijn ze veroorzaakt door landbouwers of rundveehouders die meer land willen. Het huidige regeringsbeleid moedigt hen daarbij aan.