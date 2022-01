De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is vrijdag niet komen opdagen bij de politie. Nochtans had een rechter van het Hooggerechtshof dat bevolen in het kader van een onderzoek naar zijn aanvallen op het elektronische stemsysteem. Daarmee gaat het staatshoofd een opnieuw de strijd aan tegen de rechterlijke macht.

Bolsonaro was door rechter Alexandre de Moraes opgeroepen om vrijdagnamiddag te verschijnen om 'een persoonlijke getuigenis af te leggen op het hoofdkwartier van de federale politie' in Brasilia, als onderdeel van een onderzoek naar de vraag of hij vertrouwelijke documenten heeft gelekt om de betrouwbaarheid van het elektronische stemsysteem in twijfel te trekken.

De president werd in november reeds ondervraagd door agenten van de federale politie, in het kader van een ander onderzoek waarvoor de Moraes toestemming had verleend. Dat ging toen om zijn vermeende bemoeienis met de federale politie in zaken waarbij leden van zijn familie betrokken waren. Het onderzoek waarvoor hij vrijdag werd gedagvaard, werd in augustus 2021 geopend na zijn onthulling op sociale netwerken van een politierapport over een cyberaanval tegen het hoogste kiestribunaal TSE (Tribunal Superior Eleitoral) in 2018.

Met minder dan een jaar te gaan voor de presidentsverkiezingen in oktober is Bolsonaro's populariteitscijfer tot een historisch dieptepunt gedaald en alle opiniepeilingen wijzen erop dat hij in de tweede ronde verliest van de linkse ex-president Lula.

Bolsonaro was door rechter Alexandre de Moraes opgeroepen om vrijdagnamiddag te verschijnen om 'een persoonlijke getuigenis af te leggen op het hoofdkwartier van de federale politie' in Brasilia, als onderdeel van een onderzoek naar de vraag of hij vertrouwelijke documenten heeft gelekt om de betrouwbaarheid van het elektronische stemsysteem in twijfel te trekken. De president werd in november reeds ondervraagd door agenten van de federale politie, in het kader van een ander onderzoek waarvoor de Moraes toestemming had verleend. Dat ging toen om zijn vermeende bemoeienis met de federale politie in zaken waarbij leden van zijn familie betrokken waren. Het onderzoek waarvoor hij vrijdag werd gedagvaard, werd in augustus 2021 geopend na zijn onthulling op sociale netwerken van een politierapport over een cyberaanval tegen het hoogste kiestribunaal TSE (Tribunal Superior Eleitoral) in 2018. Met minder dan een jaar te gaan voor de presidentsverkiezingen in oktober is Bolsonaro's populariteitscijfer tot een historisch dieptepunt gedaald en alle opiniepeilingen wijzen erop dat hij in de tweede ronde verliest van de linkse ex-president Lula.