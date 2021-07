De Braziliaanse president Jair Bolsonaro zou zondag het ziekenhuis kunnen verlaten, zo meldt de behandelende arts. Bolsonaro was woensdag in het ziekenhuis opgenomen voor een darmobstructie. Hij was opgenomen omdat hij al tien dagen de hik had.

'We verwachten dat hij morgen kan vertrekken', zei chirurg Antonio Macedo, hoofd van het behandelende team in het private ziekenhuis Vila Nova Star in Sao Paulo. De 66-jarige president kreeg zaterdag een dieet op basis van niet-gefermenteerde room. Als hij dat goed verteert, kan de beslissing genomen worden om hem te laten vertrekken.

'Het gaat goed met me, dankzij god', verklaarde Bolsonaro tijdens een videoconferentie. Hij wil graag 'opnieuw aan de slag gaan'.

Bolsonaro heeft al zes operaties moeten ondergaan sinds hij in 2018 werd neergestoken, waarvan vijf aan het spijsverteringssysteem. Tijdens de verkiezingscampagne was hij neergestoken in de buikstreek.

Bolsonaro was in de nacht van dinsdag op woensdag eerst opgenomen in het militair ziekenhuis van de hoofdstad Brasilia. Toen de diagnose van een darmobstructie viel , werd hij overgebracht naar Sao Paulo.

