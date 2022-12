Bolsonaro heeft twee dagen voor einde van zijn presidentschap Brazilië verlaten

Twee dagen voor het einde van zijn ambtstermijn heeft de uittredende Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn land verlaten. Hij heeft het vliegtuig genomen richting de VS, melden verschillende Braziliaanse media.

De rechts-populistische Bolsonaro zal zondag ook niet aanwezig zijn bij de inhuldiging van zijn opvolger, Luiz Inacio Lula da Silva. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de uittredende Braziliaanse president afwezig blijft bij de officiële overdracht van de macht. Bolsonaro heeft Lula ook nooit gefeliciteerd met zijn verkiezingsoverwinning.

Medewerkers van Bolsonaro willen het vertrek niet bevestigen. Vicepresident Hamilton Mourao heeft aan het nieuwsportaal G1 wel meegedeeld dat hij de komende twee dagen de functie van interim-president waarneemt. “Ik zal aantreden zodra het vliegtuig van Bolsonaro het Braziliaanse luchtruim verlaat. Totdat president Lula aantreedt, zal alles vreedzaam en rustig verlopen in het land”, klinkt het. Een geëmotioneerde Bolsonaro had vrijdag via sociaalnetwerksites nog een video verspreid waarin hij afscheid neemt van zijn aanhangers.