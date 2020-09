De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft woensdag op Twitter 'de onnodige en rampzalige' uitspraken van Joe Biden, kandidaat voor het Democratische Witte Huis, veroordeeld. Biden had gedreigd met economische sancties tegen Brazilië vanwege de ontbossing in het Amazonegebied.

De extreemrechtse president van Brazilië noemde de dreigementen 'betreurenswaardig' en benadrukte dat de 'soevereiniteit' van Brazilië 'niet onderhandelbaar' was. 'Als staatshoofd die de betrekkingen tussen Brazilië en de VS als nooit tevoren dichter bij elkaar heeft gebracht, na decennia van vijandige regeringen jegens de VS, is het echt moeilijk om zo'n rampzalige en onnodige verklaring te begrijpen', schreef de extreemrechtse leider op Twitter.

'Wat een schande, meneer John Biden! Wat een schande!' voegde hij toe in zijn reeks berichten, waarbij hij de voornaam van de voormalige vice-president van de VS verkeerd spelde. Tijdens het zeer verhitte eerste televisiedebat op dinsdag met president Donald Trump - klimaatscepticus zoals Jair Bolsonaro - beloofde Joe Biden dat, als hij wint, hij met andere landen hulp ten bedrage van 20 miljard dollar wil samenbrengen om de ontbossing tegen te gaan.

