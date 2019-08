De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft donderdag gezegd dat niet-gouvernementele organisaties achter de bosbranden kunnen zitten die het regenwoud teisteren. Hij voegde eraan toe dat hij geen bewijzen had en alleen een vermoeden uitdrukte.

De president sprak zich woensdag over de kwestie uit nadat via satellietbeelden te zien was dat het aantal bosbranden in Brazilië dit jaar met 83 procent was toegenomen tegenover 2018. Meer dan de helft van die branden woedt in het Amazonegebied, de spreekwoordelijke 'longen van onze planeet' die milieudeskundigen zien als een belangrijke dam tegen de klimaatopwarming.

Milieudeskundigen verwierpen de uitspraak van de president. Zo bestempelde de baas van het Braziliaanse Instituut voor Milieubescherming de uitspraak als onverantwoordelijk en nonsens.

Maar Bolsonaro hield donderdag vol dat boeren de vuren misschien wel aangestoken hebben om zo weideland te creëren, maar dat ngo's in zijn ogen toch de eerste verdachten zijn. 'Ngo's hebben geld verloren en hebben geen werk meer. Waar houden ze zich dan mee bezig? Met mij ten gronde te richten', zei de president.

Bolsonaro gaf toe dat de uitspraak niet kon bewezen worden, tenzij men iemand op heterdaad zou betrappen.

De branden volgden op manoeuvres van de Braziliaanse regering om meer grond van het regenwoud open te stellen voor mijnbouw en landbouw. Uit satellietbeelden blijkt dat de ontbossing enorm vlug en grootschalig voortgaat.