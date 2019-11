In Bolivia heeft president Evo Morales nieuwe verkiezingen aangekondigd, nadat er in het Zuid-Amerikaanse land protesten waren uitgebroken tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen van 20 oktober.

De bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen verliep opmerkelijk. Op een bepaald moment werd de livestream van de resultaten onderbroken. Toen die een dag later hervat werd, bleek de linkse Morales voldoende uitgelopen te zijn op zijn centrumrechtse tegenstander Carlos Mesa om in een klap tot president uitgeroepen te worden. Tegen die gang van zaken wordt op verschillende plaatsen in Bolivia geprotesteerd, terwijl de kiescommissie volhoudt dat alles correct verlopen is.

Zondag maakte de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) bekend dat de officiële uitslag niet kan kloppen. Volgens de OAS moeten er nieuwe verkiezingen komen. Enkele tellen later kondigde Morales tijdens een televisietoespraak aan dat hij alle leden van de kiescommissie zal vervangen en dat er effectief verkiezingen zullen worden georganiseerd. 'Die moeten het Boliviaanse volk toelaten om op een democratische manier hun nieuw bestuur te verkiezen', luidt het.

Bij de protesten tegen het verloop van de presidentsverkiezingen vielen de afgelopen weken al drie doden in Bolivia. Meer dan 300 mensen raakten gewond.