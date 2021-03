De voormalige interim-presidente van Bolivia Jeanine Añez is onwel geworden in de gevangenis. Dat heeft haar advocaat woensdag gezegd.

Zondag besliste een rechter dat Añez vier maanden in voorlopige hechtenis moest. Ze wordt ervan beschuldigd een staatsgreep te hebben geleid tegen haar socialistische voorganger Evo Morales. Añez ontkent zelf de aantijgingen en heeft het over politieke vervolging.

In de cel raakte ze onwel als gevolg van een hoge bloeddruk. Volgens haar advocaat verkeerde ze zelfs 'in kritieke toestand' en wordt ze nu behandeld met zuurstof. De directie van de gevangenis in La Paz waar ze verblijft, verzekerde echter dat haar toestand stabiel is en dat ze onder medisch toezicht staat.

