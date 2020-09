In Bolivia heeft interim-president Jeanine Anez donderdag gezegd dat ze niet zal opkomen bij de presidentsverkiezingen die gepland zijn voor 18 oktober.

Ze doet naar eigen zeggen afstand van haar kandidatuur om te voorkomen dat het linkse kamp zou winnen. 'Het is geen opoffering maar een eer', klonk het in een televisieboodschap.

Door zich terug te trekken wil Áñez naar verluidt voorkomen dat de linkse kandidaat Luis Arce, een vertrouweling van de socialistische oud-president Evo Morales, de verkiezingen wint. Anders bestond volgens de interim-president het risico dat de 'democratische stem over verschillende kandidaten wordt verdeeld' en dat 'door deze verdeeldheid, de MAS-partij' van de in november afgezette Morales de komende verkiezingen binnenhaalt.

Morales moest in november ontslag nemen nadat er geweld in het land uitbrak toen hij zichzelf als winnaar van de presidentsverkiezingen uitriep.

Ze doet naar eigen zeggen afstand van haar kandidatuur om te voorkomen dat het linkse kamp zou winnen. 'Het is geen opoffering maar een eer', klonk het in een televisieboodschap. Door zich terug te trekken wil Áñez naar verluidt voorkomen dat de linkse kandidaat Luis Arce, een vertrouweling van de socialistische oud-president Evo Morales, de verkiezingen wint. Anders bestond volgens de interim-president het risico dat de 'democratische stem over verschillende kandidaten wordt verdeeld' en dat 'door deze verdeeldheid, de MAS-partij' van de in november afgezette Morales de komende verkiezingen binnenhaalt. Morales moest in november ontslag nemen nadat er geweld in het land uitbrak toen hij zichzelf als winnaar van de presidentsverkiezingen uitriep.