De voormalige Boliviaanse president Evo Morales, die al enkele maanden in ballingschap in Argentinië zit, heeft maandag officieel zijn kandidatuur ingediend voor de parlementsverkiezingen van 3 mei.

Morales staat op de lijst van Movimiento al Socialismo (MAS) voor de regio Cochabamba, in het zuiden van het land. Hij kan zich wel geen kandidaat meer stellen bij de presidentsverkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden.

Morales moest in november ontslag nemen nadat er geweld in het land uitbrak toen hij zichzelf als winnaar van de presidentsverkiezingen uitriep.

