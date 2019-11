De nieuwe verkiezingen moeten een einde maken aan de onrust die in het land heerst sinds de presidentsverkiezingen van 20 oktober.

Evo Morales riep zich toen uit tot winnaar, maar moest nadien ontslag nemen. Hij is intussen in ballingschap in Mexico.

Het wetsvoorstel verbiedt oud-president Morales om kandidaat te zijn bij die verkiezingen. Het lagerhuis van het Boliviaanse parlement moet ook nog de tekst goedkeuren, en vervolgens is het aan interimpresident Jeanine Anez om dat te doen.