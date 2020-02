Het Boliviaanse Hooggerechtshof heeft donderdag de kandidatuur van Evo Morales voor de Senaat ongeldig verklaard, en dat omdat de ex-president, die in ballingschap leeft in Argentinië, niet voldoet aan de verplichting van 'permanent verblijf' in het land.

Morales moest in november ontslag nemen na weken van protesten en geweld in het land nadat hij zichzelf als winnaar van de presidentsverkiezingen had uitgeroepen. Hij zocht zijn toevlucht in Argentinië.

