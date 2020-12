De Boliviaanse president Luis Arce heeft donderdag aan de internationale gemeenschap gevraagd om de buitenlandse schulden van zijn land kwijt te schelden opdat Bolivia uit zijn economische crisis zou kunnen geraken. Die crisis werd de voorbije maanden nog verergerd door de coronapandemie.

'We hopen dat we kunnen rekenen op het nodige begrip en solidariteit vanwege de internationale gemeenschap', verklaarde Arce in een videoboodschap op de openbare televisie. Tijdens zijn recente kiescampagne had de huidige president ook al voorgesteld om gedurende twee jaar te stoppen met het terugbetalen van de buitenlandse schuld. Zijn minister van Economie, Marcelo Montenegro, zei vorige maand nog te streven naar een tijdelijke opschorting van de betalingen.

De buitenlandse overheidsschuld van Bolivia beliep op 30 april volgens cijfers van de centrale bank zo'n 11,6 miljard dollar, wat neerkomt op 27,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van het land.

De economische problemen van Bolivia zijn volgens Arce onder andere te wijten aan de coronapandemie en aan het beleid van zijn voorgangster, de rechtse interim-president Jeanine Añez.

