De Filipijnse bokser Manny Pacquiao heeft zijn kandidatuur bevestigd voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in de Filipijnen, na maanden van speculatie.

'Het moment is gekomen, we zijn klaar om de uitdaging van het presidentschap aan te gaan. Ik ben een vechter en zal altijd een vechter zijn, binnen en buiten de ring', verklaarde Pacquiao.

Manny Pacquiao (42) is een van de beste boksers ooit en de enige man die een wereldtitel kon veroveren in acht verschillende gewichtsklassen.

Filipijnse presidentsverkiezingen

Hij is intussen senator en aanvaardde de nominatie van een dissidente fractie in de regerende PDP-Laban partij.

Hij zal het bij de presidentsverkiezingen in 2022 opnemen tegen senator Christopher 'Bong' Go, die een goede relatie heeft met huidig president Rodrigo Duterte. Die laatste kan zich volgens de grondwet geen kandidaat meer stellen, maar zou azen op de post van vicepresident.

Beleid

Pacquiao is erg populair, en voert strijd tegen corruptie en het Chinabeleid van de huidige regering.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag is ook begonnen aan een volwaardig onderzoek naar mogelijke misdaden die zijn gepleegd op de Filipijnen tijdens de zogenoemde 'war on drugs' onder president Rodrigo Duterte.

