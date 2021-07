Financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization wordt ervan beschuldigd belasting te hebben ontdoken over 1,7 miljoen dollar aan inkomen. Het gerecht wil dat hij getuigt tegen zijn baas Donald Trump.

Het familiebedrijf van oud-president Donald Trump en de financieel directeur zijn op donderdag aangeklaagd wegens belastingfraude.

Het familiebedrijf van oud-president Donald Trump en de financieel directeur zijn op donderdag aangeklaagd wegens belastingfraude. De New Yorkse aanklager sprak van systematische belastingfraude over 15 jaar door middel van betalingen buiten de boeken om. Het gaat om voordeeltjes als lease-auto's, woningen en privé-onderwijs die gelden als inkomen, maar waarover geen belasting werd betaald.Topmensen van The Trump Organization, het familiebedrijf van ex-president Trump en zijn kinderen, zouden de zwarte betalingen hebben geregeld. Ze zouden er zelf met geheime loonsverhogingen ook van hebben geprofiteerd.Weisselberg (73) geldt als de belangrijkste figuur binnen The Trump Organization die niet tot de familie Trump behoort, schreef The Washington Post. De loyale rechterhand werkt al sinds de jaren tachtig voor Trump, die voor zijn politieke loopbaan naam maakte als vastgoedmagnaat.Trump zelf is niet genoemd in de aanklachten. Maar de zaak kan voor procureur Cyrus Vance een openingssalvo zijn. In de aanklacht tegen Weisselberg is immers nog sprake van een medeplichtige die (nog) niet is aangeklaagd: Het ziet ernaar uit dat Vance Weisselberg onder druk wil zetten om te getuigen tegen Trump of anderen. Zo voert de minister van Justitie van de staat New York nog een onderzoek naar vermeende pogingen van het vastgoedbedrijf om de waarde van bezittingen onwettig hoger of lager voor te stellen voor betastingdoeleinden. Wettelijke specialisten gaan ervan uit dat de verdediging van Weisselberg het lastig zal krijgen om zijn onschuld te bewijzen. Dat verhoogt de druk op de topman om met het gerecht mee te werken. Weisselberg meldde zich donderdagochtend bij de rechtbank in Manhattan en werd later in handboeien naar de rechtzaal gevoerd. Het bedrijf en de topman zeiden donderdag dat ze niet schuldig zijn. Weisselberg werd vrijgelaten maar moest zijn paspoort indienen. Trump sprak donderdag van een 'heksenjacht van de radicaal-linkse Democraten.' (Vance is een Democraat). De oud-president voegde eraan toe dat de justitie in New York 'meer verdeelt dan ooit.'Een advocaat van The Trump Organization zei er niet vanuit te gaan dat het bedrijf ernstige schade zal lijden door de beschuldigingen. 'Als dit bedrijf een andere naam had gehad, zouden deze aanklachten niet zijn gedaan.' Niettemin wordt de aanklacht beschouwd als een klap voor het familiale concern van oud-president Donald Trump. Het vastgoedbedrijf, dat onder meer hotels en golfclubs beheert, heeft de voorbije maanden zware imagoschade opgelopen. Zeker na de bestorming van het Capitool op 6 januari verloor de Trump Organization de steun van banken en andere belangrijke partners. Met een aanklacht boven het hoofd wordt zakendoen verder bemoeilijkt. De aanklagers begonnen hun onderzoek ooit naar mogelijke betrokkenheid van The Trump Organization bij het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die claimden een affaire met Trump te hebben gehad. Dit gebeurde in aanloop naar de verkiezingen van 2016. Het onderzoek breidde zich daarna uit naar de betrekkingen van The Trump Organization met uiteenlopende bedrijven.