Bloedbad Texas: ‘Politie nam verkeerde beslissing. Punt’

De politie heeft een ‘verkeerde beslissing’ gemaakt door niet snel de school in Uvalde binnen te gaan, waar zich een schutter had verschanst die in een klas een bloedbad had aangericht. Dat gaf Steven McCraw, directeur van het departement van openbare veiligheid in Texas, op een persconferentie toe.

‘Het was de verkeerde beslissing. Punt’, aldus McCraw op een persconferentie. ‘Daarvoor bestaat geen excuus.’

Negentien politieagenten waren al vroeg in positie in de gang van het klaslokaal, maar deden geen poging om het lokaal binnen te dringen en de schutter te stoppen. In de plaats daarvan werd, toen er al een grote politiemacht aanwezig was, nog ongeveer 45 minuten gewacht gewacht op speciale eenheden en werd uitgegaan van een situatie waarbij onderhandelingen konden starten. Achteraf bleek dat een verkeerde inschatting te zijn, aldus de directeur. ‘Als er een actieve schutter is, ga je binnen’. Dat is de regel, zo wordt het geleerd, maar de plaatselijke politiechef besliste anders.

Ondertussen smeekten ouders, en sommige aanwezigen in de school, daarbij kinderen, de politie om wel tussen te komen.

De directeur kreeg de vraag hoeveel kinderen in die tijd werden doodgeschoten en dus mogelijk hadden kunnen worden gered. Dat worden verder onderzocht, zei hij. Er waren in elk geval nog kinderen in leven in de klas, die later, in één geval in het ziekenhuis, overleden.

Rouw aan een gedenkteken voor lerares Eva Mireles. © GettyImages

100 kogels, 6 oproepen vanuit school

De schutter stapte dinsdag rond 11u32 plaatselijke tijd de school binnen, aldus de nieuwe chronologie die de directeur verschafte. In de daaropvolgende 78 minuten, tot de schutter werd gedood, werden vanuit de school minstens zes telefonische oproepen aan de hulpdiensten gedaan om snel tussen te komen, daarbij minstens twee van leerlingen, die het aan de gang zijnde bloedbad beschreven. De hulpdiensten hadden tot twee maal toe een elfjarig meisje aan de lijn in de dubbele klas waar het bloedbad gebeurde. Ze belde op een moment dat de schutter zich in de andere klas bevond, ze smeekte de politie op fluistertoon om hulp. In haar eerste oproep, om 12u16, sprak ze van acht tot negen leerlingen die nog in leven waren Ze gebruikte de telefoon van haar doodgeschoten lerares. Dat kind overleefde, en deed haar relaas ook aan CNN.

In die 78 minuten vuurde de schutter 100 kogels af.

Kort na het middaguur, om 12u03 volgens directeur McCraw, stonden negentien politieagenten klaar aan de gebarricadeerde deur van de dubbele klas. Maar er werd geen poging ondernomen om de deur in te beuken, gaf McCraw toe. Dat gebeurde pas om 12u50.

Facebook

De directeur corrigeerde berichten dat de schutter zijn daad publiekelijk had aangekondigd op Facebook. Volgens McCraw had de achttienjarige schutter dat niet gedaan, maar wel privéberichten verstuurd. Voor hij het bloedbad had aangericht, had hij in een groepschat op Instagram gesproken over de aankoop van wapens en op z’n minst gehint op z’n daad.

Het drama in Uvalde vond dinsdag plaats in de Robb Elementary School, op ongeveer 130 kilometer van San Antonio. Negentien kinderen en twee leerkrachten kwamen om het leven. De achttienjarige schutter werd uiteindelijk door de politie neergeschoten.

De schietpartij in Uvalde is de dodelijkste schietpartij in een basisschool sinds 2012. Bij het bloedbad in de Sandy Hook Elementary School in Newtown, in de staat Connecticut, kwamen toen 26 mensen om het leven.