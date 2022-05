Bloedbad in Texas: wat we weten over schutter en slachtoffers

De verdachte kocht op 17 en 20 mei legaal wapens, waarmee hij dinsdag 19 kinderen en twee leraressen doodde in een lagere school in Uvalde, Texas. Op 18 mei kocht hij 375 kogels. Wat we nog weten over hem en over de slachtoffers?

De verdachte heet Salvador Ramos. Twee maanden geleden verhuisde hij, na een ruzie, van het huis van zijn moeder in Uvalde naar dat van zijn grootouders in hetzelfde stadje. Hij voelde zich, volgens commentaren van een schoolmakker aan de Washington Post en CNN, geviseerd en gepest. Dat veranderde niet echt bij zijn grootouders.

Hij ging de laatste tijd niet langer naar de middelbare school, waar hij het schooljaar was begonnen. Hij werkte in een Wendy-restaurant.

Op 17 mei, kort na zijn 18de verjaardag, kocht hij legaal een eerste geweer, een semiautomatische AR-15. Op twintig mei volgde een tweede. Tussendoor kocht hij 375 kogels. De totaalkost wordt geraamd op 7.000 dollar.

Zijn grootvader vertelde aan persagentschap AP en aan andere journalisten dat hij niet wist dat zijn kleinzoon wapens in huis had gebracht.

Bloemen aan de school. © Reuters

Dinsdag 24 mei, rond 11 uur, stuurde de verdachte een Facebookboodschap naar een 15-jarig meisje in Frankfurt, Duitsland, met wie hij sinds 9 mei via sociale media communiceerde. ‘Ik ga mijn grootmoeder neerschieten’, meldde hij, volgens de gouverneur van Texas, Greg Abbott. CNN kon op basis van screenshots nog meer berichten van rond dit tijdstip reconstrueren. De verdachte klaagde erover dat zijn grootmoeder hem achter zijn veren zat over zijn telefoonrekening. ‘Ze hangt met AT&T aan de lijn over mijn telefoon. Het is ergerlijk’.

Lexi Rubio, a 10-year-old student of Robb Elementary School, attended the honor roll ceremony with her parents minutes before a gunman opened fire in her classroom and took her life. @jasoncarrollcnn talks to her parents in a heartbreaking interview. https://t.co/rNu8zIXxUF — Dianne Gallagher (@DianneG) May 26, 2022

Korte tijd later volgde een tweede mededeling: ‘Ik heb zopas mijn grootmoeder in het hoofd geschoten’. De 66-jarige grootmoeder werd inderdaad in het gezicht getroffen. Ze kon zelf tot bij de buren geraken, die de nooddiensten verwittigden. De vrouw werd met een helikopter geëvacueerd en verkeert in ernstige maar niet langer kritieke toestand.

De verdachte, die geen rijbewijs had, nam de pick-up truck van zijn grootmoeder en reed er mee weg.

Rond 11u21 stuurde hij een laatste boodschap naar het meisje in Frankfurt: ‘Ik ga nu een basisschool overhoop schieten’ (Ima go shoot up a elementary school rn) (rn staat voor right now)

Waarom hij het meisje in Duitsland uitkoos voor boodschappen is niet duidelijk. Zij verklaarde dat ze sinds 9 mei ongeveer dagelijks contact hadden, soms FaceTimeden, en dat hij tijdens die gesprekken ‘gelukkig’ leek.

Jayce Carmelo Luevanos, een van de gestorven kinderen. © Reuters

Rond 11u30 kreeg de politie van Uvalde een oproep binnen: iemand had een pick-up truck vastgereden in een betonnen greppel bij de Robb Elementary School.

De jongeman nam een van zijn twee geweren uit de auto, plus een zak met munitie, en stapte richting de school. Een gewapende bewaker was ter plekke, maar er werden geen schoten uitgewisseld. De verdachte liet een zaak munitie achter en stapte met zijn geweer langs een achteringang de school binnen. Daar zocht hij zijn weg door klassen en barricadeerde hij zich uiteindelijk in een dubbele klas met twee leraressen.

De onderzoekers moeten de tijdslijn nog precies vastleggen, maar de verdachte was gedurende 40 minuten tot een uur in de school. Ondertussen kwam een diverse ordemacht ter plekke, kwamen ouders ter plekke, die volgens woordvoerders anderen evacueerden, onder meer via de ramen, terwijl ze hoorden hoe elders een bloedbad aan de gang was. Sommige leerlingen konden volgens ooggetuigen door een raam zien wat er gebeurde.

Amerie Jo Garza. © Reuters

Er is intussen kritiek op de lange periode dat de verdachte in de klas kon blijven. De eerstaanwezende politie wachtte op een gespecialiseerd team, is een van de verklaringen die werden geopperd.

Alle doden -19 kinderen en 2 leraressen – vielen in deze klas. Ook de verdachte overleed er, wellicht onder politievuur. Er zijn ook 17 gewonden, daarbij 3 agenten, maar geen van die 17 zou in levensgevaar verkeren.

De verdachte had, in de woorden van gouverneur Greg Abbott, geen bekende psychische problemen, en geen bekende geschiedenis van geweldpleging. Het is onduidelijk waarom hij deze school uitkoos. Als hij deze school al specifiek viseerde.

Feestdag

Eva Mireles, een van de leraressen. © Reuters

Niet alle namen van slachtoffers zijn al bekend, maar die van de leraressen al wel.

We weten dat Eva Mireles al 17 jaar les gaf. ‘Ze gaf je de indruk dat zij alleen aan jouw kind lesgaf’, zei een moeder van een kind met autisme aan CNN.

Ze had zelf een dochter en was daarnaast enthousiast bezig met diverse sporten, lopen, fietsen, avontuurlijke bergwandeltochten.

Irma Garcia, met 23 jaar dienst. © Reuters

De andere lerares, Irma Garcia, werkte al 23 jaar in de school. Volgens NBC, dat zich op bronnen binnen de politie baseert, probeerden zowel Garcia als Mireles leerlingen te beschutten tegen de kogels.

De kinderen zaten allemaal in het vierde studiejaar en waren 10 jaar of daaromtrent. Ze zouden vandaag donderdag, twee dagen na het bloedbad, aan hun vakantie beginnen.

Enkele van de slachtoffers hadden die ochtend een prijs voor excellentie gewonnen. Bij hen Lexi Rubio, wier ouders net afscheid hadden genomen na de prijsuitreiking. Dertig minuten minuten later hoorden de ouders dat er een schutter in de school gesignaleerd was.