Bloedbad in school Uvalde: politiechef op non-actief geplaatst

Een maand na de schietpartij in een school in Uvalde, in de Amerikaanse staat Texas, is de politiechef van het lokale schooldistrict met verlof gestuurd.

Dat maakte het hoofd van het schooldistrict, Hal Harrell, woensdag bekend.

Een 18-jarige schutter drong eind mei de basisschool in Uvalde binnen en doodde er negentien kinderen en twee leerkrachten. Pas ongeveer een uur en een kwartier nadat de tiener het vuur had geopend, stormden agenten de school binnen en doodden ze hem. Nochtans zouden er al na drie minuten negen agenten aan de school zijn aangekomen, terwijl hun aantal daarna geleidelijk toenam. Op de terughoudendheid van de politie om in te grijpen, kwam veel kritiek. Naar het incident lopen verscheidene onderzoeken. Omdat onduidelijk is wanneer de resultaten daarvan bekend zijn en wegens ‘het aanhoudende gebrek aan duidelijkheid’, besliste Harrell om de verantwoordelijke politiechef met onmiddellijke ingang met betaald verlof te sturen.

De politie wachtte op beveiligingsmateriaal, op versterking en later ook op sleutels van de twee verbonden klassen waar de schutter het bloedbad aanrichtte. Naderhand bleek, berichten Amerikaanse media, dat de deuren niet op slot waren.

Volgens persverslagen heeft het getalm van de politie levens gekost. De schutter loste in de lange wachttijd nog schoten. En een aantal slachtoffers is in het ziekenhuis overleden – door snellere hulp zouden ze in leven gebleven zijn. Een Texaanse politiechef concludeerde dat de politie haar eigen veiligheid had verkozen boven de veiligheid van de kinderen.