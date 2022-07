Bloedbad bij Chicago: eerder werden 16 messen bij verdachte weggehaald

De schutter die op de Amerikaanse nationale feestdag in een voorstad van Chicago een parade en toeschouwers beschoot, droeg vrouwenkleren om makkelijker te kunnen ontsnappen. De verdachte zou de aanslag al weken hebben beraamd.

Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Bij de schietpartij tijdens de 4 juliparade in Highland Park is het dodental nu opgelopen tot zeven. Er vielen ook tientallen gewonden. De verdachte is voorlopig in beschuldiging gesteld van zevenvoudige moord.

De 21-jarige verdachte kon uren na de feiten na een korte achtervolging worden aangehouden. De man kwam in 2019 al twee keer in contact met de politie. In een van die gevallen zou hij ermee hebben gedreigd ‘iedereen te vermoorden’, aldus de politie. Ook ontving de politie dat jaar een melding dat hij een zelfmoordpoging had ondernomen.

Zijn familie alarmeerde de politie, die bij de verdachte 16 messen, een dolk en een zwaard weghaalde.

Destijds was er volgens de politie geen reden om hem te arresteren en er waren geen slachtoffers. De 21-jarige, die werkloos was nadat hij zijn universitaire opleiding opgaf, had een bescheiden online bekendheid als rapper. Hij geeft een glimp van zijn gewelddadigheid in de clips van zijn liedjes, die een paar duizend keer zijn bekeken op YouTube. In een van de video’s, die nu niet meer beschikbaar zijn, schiet de hoofdpersoon in een grove tekenfilmstijl met een pistool op mensen voordat hij in een plas bloed ligt, neergeschoten door de politie. In een ander liedje, dat volgens de plaatselijke krant Chicago Tribune acht maanden geleden uitkwam, zingt hij somber: ‘Ik moet het gewoon doen’, en, ‘Dit is mijn lot. Alles heeft me naar dit geleid. Niets kan me tegenhouden, zelfs ik niet.’

Hij vuurde maandag vanaf een dak meer dan zeventig kogels af op de menigte. Hij kon legaal vijf vuurwapens kopen, ondanks het incident waarbij 16 messen in beslag genomen werden.