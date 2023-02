VS-minister Blinken stelt Chinareis uit na incident met ballon

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zijn reis naar China uitgesteld, nadat boven de Verenigde Staten een vermeende Chinese spionageballon was gespot.

Blinken zou zondag naar Peking vliegen om de spanningen tussen de beide landen te verminderen, maar volgens ABC News en andere media zijn de plannen nu aangepast.

Volgens een Amerikaanse ambtenaar wil Blinken niet dat zijn beslissing het nieuws groter maakt dan het is. Maar het is ook niet de bedoeling dat de ballon de hele reis overschaduwt. Blinken zou in de Chinese hoofdstad komen praten over de diplomatieke en economische rivaliteit tussen de twee grootmachten. Hij zou de eerste Amerikaanse buitenlandminister zijn die Beijing bezoekt sinds 2018. Het is nog niet bekend hoe lang hij de reis heeft uitgesteld.

De Amerikanen houden de Chinese ballon die al een paar dagen hoog boven hun land vliegt in de gaten. Ook Canada heeft een ballon, mogelijk dezelfde, in zijn luchtruim geconstateerd en heeft daarvoor de Chinese ambassadeur ontboden. China ontkent dat het om een spionageballon gaat en zegt dat het een luchtschip is voor wetenschappelijk onderzoek dat per ongeluk uit koers zou zijn geraakt. Beijing betreurt het incident.

Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, stelt dat wel degelijk is vastgesteld dat de apparatuur in de ballon surveillance uitvoert. Ook liet men weten dat China de ballon kan manipuleren, en van koers veranderen. De ballon wordt op dit ogenblik niet neergeschoten omdat er schade mogelijk is op de plek waar brokken landen, aldus een woordvoerder.

De ballon bevindt zich volgens het Pentagon op 18.000 meter hoogte, en is volgens media ongeveer zo groot als drie autobussen.