Blanke politieman veroordeeld tot 14 maanden cel voor dood Afro-Amerikaanse jongeman

In de Verenigde Staten is een blanke politieman vrijdag veroordeeld tot 14 maanden cel voor zijn betrokkenheid bij de dood van Elijah McClain, een zwarte jongeman die tijdens zijn arrestatie in 2019 in een wurggreep werd gehouden en een injectie met ketamine kreeg.

De rechter in Adams County in de staat Colorado toonde zich “geschokt door de klaarblijkelijke onverschilligheid” van de politieagent tegenover “het lijden” van de 23-jarige jongeman, die “vastgebonden was en geen bedreiging vormde voor wie dan ook”. De agent, Randy Roedema, is de enige van de drie agenten die in deze zaak werden vervolgd die schuldig is bevonden. De andere twee agenten werden vrijgesproken. De twee artsen die de ketamine toedienden zijn eind vorig jaar wel schuldig bevonden. Zij wachten nog op hun strafmaat. “We hebben gereageerd zoals we het hebben geleerd tijdens onze opleiding”, zo hield Roedema vrijdag vol in de rechtbank.

De intussen ontslagen politieagent bood wel zijn “innige deelneming” aan de nabestaanden aan. Dat maakte weinig indruk op de familie van de overledene. “Randy Roedema zal steeds een bruut met een badge blijven”, zo laakte moeder Sheneen McClain. “De gevangenis is de enige gerechtigheid die hij verdient”. McClean overleed enkele dagen na zijn arrestatie, vermoedelijk aan een hartstilstand. Zijn dood kreeg aanvankelijk weinig aandacht, maar dat veranderde toen George Floyd enkele maanden later in Minneapolis door een politieagent werd gedood.