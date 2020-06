De betoging tegen politiegeweld die vandaag zou doorgaan op het Champ de Mars, in het centrum van de Franse hoofdstad, wordt verboden. Dat heeft het hoofd van de Parijse politie beslist. Eerder waren, vanwege de coronacrisis, ook andere betogingen elders in de hoofdstad verboden.

Op sociale media werd opgeroepen om zaterdagnamiddag samen te komen op het Champ de Mars, vlakbij de Eiffeltoren. 'Deze bijeenkomsten, die vele mensen kunnen samenbrengen, zijn niet toegelaten door het decreet van 31 mei 2020 over de gezondheidscrisis', aldus het hoofd van de Parijse politie, Didier Lallement in een persbericht. Hij wijst er ook op dat de organisatoren hun actie niet aangemeld hebben bij de autoriteiten.

Hommage aan George Floyd

Zaterdag om 15 uur, voor de Amerikaanse ambassade in Parijs, stond een hommage aan George Floyd gepland, de zwarte Amerikaan die door een blanke politieagent door verstikking werd omgebracht. Vrijdag had Lallement al andere betogingen verboden: door de coronacrisis zijn bijeenkomsten van meer dan tien mensen sowieso niet toegestaan, klinkt het.

Dinsdag was er in Parijs een betoging van zeker 20.000 mensen. Zij kwamen op straat om de familie van Adama Traoré te steunen, een jonge zwarte man die in 2016 overleed in een Parijse politiecel, kort na zijn arrestatie.

Op sociale media werd opgeroepen om zaterdagnamiddag samen te komen op het Champ de Mars, vlakbij de Eiffeltoren. 'Deze bijeenkomsten, die vele mensen kunnen samenbrengen, zijn niet toegelaten door het decreet van 31 mei 2020 over de gezondheidscrisis', aldus het hoofd van de Parijse politie, Didier Lallement in een persbericht. Hij wijst er ook op dat de organisatoren hun actie niet aangemeld hebben bij de autoriteiten.Zaterdag om 15 uur, voor de Amerikaanse ambassade in Parijs, stond een hommage aan George Floyd gepland, de zwarte Amerikaan die door een blanke politieagent door verstikking werd omgebracht. Vrijdag had Lallement al andere betogingen verboden: door de coronacrisis zijn bijeenkomsten van meer dan tien mensen sowieso niet toegestaan, klinkt het.Dinsdag was er in Parijs een betoging van zeker 20.000 mensen. Zij kwamen op straat om de familie van Adama Traoré te steunen, een jonge zwarte man die in 2016 overleed in een Parijse politiecel, kort na zijn arrestatie.