Bisschoppen van Kasaï zijn tevreden met Tshisekedi als Congolees president

'We zijn God dankbaar voor de nieuwe president van ons land, mijnheer Félix Tshisekedi Tshilombo', schrijven zes van de acht bisschoppenvan de regio Kasaï, een bolwerk van de nieuwe president. 'We danken God ook voor de eerste vreedzame en democratische wissel aan het hoofd van de staat langs de weg van de stembus', voegen ze eraan toe. Ze spreken ook van het begin van 'nieuwe tijden' in de DR Congo.

Op 10 januari, enkele uren na de bekendmaking van de voorlopige uitslagen van de presidentsverkiezing, had de bisschoppenconferentie gezegd dat de uitslagen niet overeenstemden met de gegevens die haar 40.000 waarnemers in de stembureaus hadden verzameld. In een reactie zei Gérard Mulumba, gepensioneerd bisschop van een diocees in Kasaï en oom van Félix Tshisekedi: 'Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo, nvdr.) is te ver gegaan.'