Rechter Steven O'Neill verkondigde dinsdag in Pennsylvania de strafmaat voor de 81-jarige entertainer. Cosby werd in april veroordeeld voor drie feiten van ernstig seksueel misbruik die in 2004 hadden plaatsgevonden.

Daardoor riskeerde hij eigenlijk tot dertig jaar cel. Maar de verdediging en het openbaar ministerie kwamen overeen om de zaken samen te voegen. Cosby's advocaatJoseph Green heeft al aangegeven dat hij in beroep zal gaan.