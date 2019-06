De Amerikaanse comedian Bill Cosby is in beroep gegaan tegen zijn veroordeling voor seksueel geweld. Dat heeft zijn advocaat dinsdag bevestigd.

De 81-jarige Cosby zit een celstraf van drie tot tien jaar uit in Pennsyvlania. Hij werd er veroordeeld voor het drogeren en verkrachten van een vrouw in 2004. Cosby houdt vol dat er sprake was van wederzijdse toestemming. Meer dan 50 vrouwen hebben Cosby al publiekelijk beschuldigd van seksueel geweld.