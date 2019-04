In de Verenigde Staten is sinds vrijdag een bijna volledig verbod op transgenders in het leger van kracht. Het bannen van transgenders was een voorstel van president Donald Trump.

Hij maakte in juli 2017 via Twitter bekend dat hij transgenders uit het Amerikaanse leger wilde weren. Volgens Trump kon het leger niet belast worden met de 'enorme medische kosten' die met het toelaten van transgenders ontstaan.

Op aanraden van het Pentagon besloot hij later enkele uitzonderingen toe te staan en het verbod te beperken tot transgenders met een geschiedenis of diagnose van genderdysforie. Concreet gaat het dan om individuen die een substantiële medische behandeling nodig hebben, zoals medicatie en een operatie. Wie momenteel al in behandeling is voor genderdysforie of de transitie onderging voor de regels van kracht werden, kan in dienst blijven.

De meeste andere transgenders zullen echter worden geweerd. 'Het feit dat een persoon die zich donderdag heeft geout in dienst kan blijven, terwijl een persoon die zich maandag out dat niet kan, versterkt nog de wrede en willekeurige aard van dit verbod', hekelt Sarah McBride van de lobbygroep Human Rights Campaign.

Met zijn beslissing om veel transgenders te weren uit het leger, draait Trump het beleid van zijn voorganger Barack Obama terug. Die besliste dat transgenders zich mochten outen in het Amerikaanse leger en medische zorg konden krijgen.

