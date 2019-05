Zo'n 43 procent van de Europeanen denkt dat de opkomst van populistische partijen een bedreiging vormt voor het functioneren van de Europese Unie. Dat blijkt uit een onderzoek van het instituut YouGov voor de Leading European Newspaper Alliance, waar Le Soir deel van uitmaakt.

Als enkel Belgen ondervraagd zouden zijn, zou er een gelijkaardig resultaat zijn. In Duitsland (65 procent) en Zweden (48 procent) zijn ze het meest bezorgd over de opkomst van de populistische partijen, terwijl men in Hongarije (33 procent) en Italië (36) zich het minst zorgen maakt.

Volgens het onderzoek is de helft van de Europeanen met een stemgerechtigde leeftijd (49 procent) ervan overtuigd dat de Europese verkiezingen van 26 mei cruciaal zijn voor de toekomst van de Europese Unie. En 61 procent van de ondervraagden denkt dat het goed is dat hun land lid is van de Europese Unie. Nog eens 68 procent denkt dat de EU binnen zes jaar nog zal bestaan.

De ondervraagden vinden dat vooral migratie, klimaat en vrede en veiligheid op Europees niveau moet aangepakt worden, meer dan op nationaal niveau. De studie werd afgenomen in acht Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Polen, Zweden en Hongarije). Samen tellen de landen ongeveer 320 miljoen inwoners, of 62 procent van de populatie van de Europese unie.