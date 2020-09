In Hongkong heeft de politie zondag bijna driehonderd mensen opgepakt na nieuwe demonstraties tegen de nationale veiligheidswet.

De protesten kwamen er omdat zondag de parlementsverkiezingen hadden moeten plaatsvinden die met een jaar zijn uitgesteld, officieel omwille van het coronavirus.

Toen de leider van Hongkong, Carrie Lam, op 31 juli bekendmaakte dat de verkiezingen werden uitgesteld, was dat een klap voor de pro-democratiebeweging, die had gehoopt op een historische meerderheid in de Wetgevende Raad. In de Chinese bestuurlijke regio wordt al maanden geprotesteerd voor meer democratie en minder Chinese inmenging.

Na de goedkeuring van een omstreden nationale veiligheidswet eind juni werd de onvrede onder de actievoerders alleen maar groter. De wet werd in China goedgekeurd en richt zich tegen activiteiten die als terroristisch worden beschouwd.

Omdat er online oproepen waren verschenen om zondag opnieuw massaal te gaan protesteren, werden honderden politieagenten opgetrommeld. Zij arresteerden in de loop van de dag 289 personen, zo werd zondagavond (plaatselijke tijd) bekendgemaakt. 270 van hen werden opgepakt wegens illegale samenscholing. Zeker twee vooraanstaande activisten, Figo Chan van de groep Civil Human Rights Front en democratie-activist Leung Kwok-hung, behoren tot de arrestanten.

In de loop van de dag doken beelden op van de politie die pepperspray en andere middelen inzette tegen de manifestanten. Er zijn ook beelden te zien van een 12-jarig meisje dat hardhandig tegen de grond gewerkt wordt door vijf agenten. Door het grote aantal actievoerders dat kwam opdagen, ontstond er chaos in de straten van Hongkong en raakte het verkeer er helemaal in de knoop.

De regering van Hongkong deed in een persbericht de protesten af als 'illegale en egoïstische daden'. De prioriteit moet nu gaan naar het bestrijden van het coronavirus, luidde het. Tot nu zijn in Hongkong al 5.000 coronagevallen vastgesteld, 94 mensen overleden aan COVID-19.

