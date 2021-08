Van de 129 bosbranden die sinds woensdag in 35 Turkse provincies woeden, zijn er al 122 branden onder controle gebracht. Dat zegt een Turkse regeringswoordvoerder.

Bij Bodrum, Marmaris en Manavgat aan de Turkse zuidkust brengen de branden die nog niet bedwongen zijn de inwoners in gevaar: zij worden geëvacueerd, onder meer langs de zee. Het dodentol staat op acht mensen.

Het zijn de zwaarste bosbranden in jaren. Volgens officiële gegevens is dit jaar al bijna 95.000 hectare bos in de as gelegd. Ter vergelijking: sinds 2008 brandde jaarlijks gemiddeld circa 13.500 hectare bos af.

Duizenden brandweerlieden werken om het vuur te bestrijden, ook drones en 45 blushelikopters worden ingezet. Toch krijgt de Turkse regering veel kritiek te verduren, omdat ze geen blusvliegtuigen heeft, die water over een groter gebied kunnen verspreiden.

Rusland, Iran, Oekraïne en Azerbeidzjan springen Turkije te hulp, met onder meer blusvliegtuigen. Turkije zou een aanbod van Israël hebben afgeslagen.

