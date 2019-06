Bijna 90 mensen zijn omgekomen bij een grootschalige aanval van Boko Haram in Kameroen. Dat zegt de Kameroense minister van Defensie.

De stad Darak, in het uiterste noorden van het land, werd in de nacht van dinsdag op woensdag bestormd door ruim 300 leden van de terreurgroepering Boko Haram. Bij het geweld kwamen acht burgers, zestien soldaten en 64 aanvallers om, aldus minister Joseph Beti Assomo. Er vielen ook verschillende gewonden.

In het noordoosten van Nigeria vormt Boko Haram al veel langer een bedreiging voor de veiligheid, maar de groepering is ook actief in buurlanden Tsjaad, Niger en Kameroen. Sinds 2009 heeft het geweld van de moslimextremisten al tienduizenden doden geëist, en 2,5 miljoen mensen zijn hun huizen moeten ontvluchten.