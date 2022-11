‘Bijna 700 arrestaties voor en tijdens klimaattop in Egypte’

Volgens mensenrechtenactivisten zijn voor en tijdens de klimaattop COP27 al bijna 700 mensen gearresteerd in Egypte. Onder hen ook journalisten, een prominente advocaat, leden van een nieuwe oppositiepartij en activisten, meldt Human Rights Watch woensdag.

De vrees groeit volgens HRW dat andersdenkenden na het einde van de klimaattop moeten vrezen voor een nog meer repressief beleid.

De arrestaties werden niet officieel bevestigd. Mensenrechtenactivisten schatten dat al tienduizenden dissidenten opgesloten werden sinds president Abdel Fattah al-Sisi in 2013 aan de macht kwam. Het repressieve beleid overschaduwt de COP27 in Sharm-el-Sheikh, aldus HRW.

HRW baseert zich voor de cijfers op documenten van mensenrechtenorganisatie Egyptian Commission of Rights and Freedoms (ECRF), die sinds 1 oktober al 700 arrestaties telde in heel het land. Daarbij ook mensen die hadden opgeroepen tot de regeringskritische protesten van 11 november.

De veiligheidsmaatregelen werden onder meer in Caïro in de twee weken voor die datum sterk opgevoerd en cafés werden gesloten. Protesten zijn de facto verboden in Egypte.

Er is niet alleen de repressie die voor ongenoegen zorgt.

De Egyptische economie heeft zwaar geleden onder de oorlog in Oekraïne. De stijgende energie- en voedselprijzen in combinatie met hoge inflatie die vooral de armste Egyptenaren treffen, zorgen voor wrevel in het land. De lokale munt, de Egyptische pond, heeft sinds het begin van het jaar ongeveer een kwart van haar waarde verloren.