Bijna 250 migranten gered die Kanaal wilden oversteken

Bijna 250 migranten zijn gered op zee in de nacht van vrijdag op zaterdag en in de loop van zaterdag, toen ze in moeilijkheden gekomen waren in hun poging het Kanaal over te steken.

De laatste weken probeert een groeiende groep migranten het Verenigd Koninkrijk te bereiken vanuit Calais. Archiefbeeld van 5 november 2021.