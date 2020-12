De strijd om de betwiste regio Nagorno-Karabach heeft het leven gekost aan bijna 2.800 militairen uit Azerbeidzjan. Dat maakte het ministerie van Defensie in Bakoe donderdag bekend.

Het ministerie van Defensie in Bakoe maakte donderdag voor het eerst details bekend over het aantal soldaten dat sneuvelde in de 'patriottische oorlog'. Het gaat volgens het ministerie in totaal om 2.783 doden. Ook worden nog zo'n honderd militairen vermist.

Het conflict tussen Azerbeidzjan en buurland Armenië om de regio Nagorno-Karabach laaide in september op. De enclave met een etnisch Armeense meerderheid scheidde zich in de jaren negentig af van Bakoe en verklaarde zich onafhankelijk. Dat leidde toen al tot een bloedig conflict. De strijd verliep dit jaar voorspoedig voor Azerbeidzjan. De Armeense regering zag zich daardoor genoodzaakt een door Rusland bemiddelde vredesovereenkomst te tekenen waarin ze afstand deed van gebieden in en rond de enclave. Dat leidde in Armenië tot grote binnenlandse onrust.

De Armeense autoriteiten hebben melding gemaakt van de dood van ruim 2.300 militairen. Azerbeidzjan heeft voor volgende week donderdag een grote militaire parade aangekondigd. Dan is ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in het land, al is nog onduidelijk of hij de parade bijwoont.

Erdogan bezoekt Azerbeidzjan, een bondgenoot van Turkije, op 9 en 10 december. Hij is voor zover bekend het eerste buitenlandse staatshoofd dat Bakoe bezoekt sinds het einde van de vijandelijkheden.

