Bij massale antiracismeprotesten in de Duitse hoofdstad Berlijn zijn zaterdag 93 mensen aangehouden. Bijna 30 politieagenten raakten gewond, drie van hen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht.

Zaterdag kwamen alleen al op de Alexanderplatz in Berlijn zeker 15.000 mensen samen om te betogen tegen racisme en politiegeweld naar aanleiding van de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd. Dat protest verliep vreedzaam, maar nadien braken rellen uit in de buurt van Alexanderplatz. Relschoppers bekogelden de politie met stenen en flessen. De aanleiding was de arrestatie van een man die even daarvoor een politievoertuig had beschadigd.

De politie pakte 93 betogers op voor onder meer het betreden van verboden terrein, weerspannigheid, geweld, poging tot vrijlating van gevangenen en inbreuken op de regels om het coronavirus in te dijken. Van de 800 ingezette agenten raakten er 28 gewond, van wie er drie naar het ziekenhuis moesten worden overgebracht.

