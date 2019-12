Stakers in Frankrijk hebben dinsdag, in het kader van het pensioenprotest, op sommige plaatsen in het land de stroom uitgeschakeld.

In Frankrijk zijn ze al aan de dertiende stakingsdag tegen de pensioenhervormingen van president Macron bezig. Stakers in de Gironde en Bordeaux hebben zelfs de stroom uitgeschakeld. Hierdoor kwamen in de Gironde, de streek rond Bordeaux, zo'n 50.000 gezinnen zonder stroom te zitten. In Lyon waren zo'n 40.000 gezinnen getroffen.

Het is niet de eerste keer dat stakers in Frankrijk dit actiemiddel hanteren. Vorige week gebeurde dat al eens in Beziers, in het zuiden van Frankrijk, maar toen waren er iets minder mensen getroffen. Het gaat steeds om actievoerders die binnendringen in posten van de hoogspanningsnetbeheerder RTE en daar de stroom uitschakelen. De actie in de Gironde gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Schade werd er niet aangericht, maar RTE heeft wel een klacht ingediend.

De actie werd nog niet opgeëist, maar een bron meldt dat de saboteurs goed op de hoogte waren en dus waarschijnlijk binnen het bedrijf moeten worden gezocht. Ook in en rond Lyon werd de stroom dinsdagvoormiddag uitgeschakeld, bevestigt RTE.