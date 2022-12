Bijna 10.000 burgers opgesloten bij gewapende staking van ELN in Colombia

Minstens 9.800 mensen zijn in het noordoosten van Colombia opgesloten bij een “gewapende staking” van het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN) in de marge van de vredesonderhandelingen met de regering. Dat heeft het Bureau van de Ombudsman van Colombia, een overheidsinstelling die belast is met het toezicht op de bescherming van burger- en mensenrechten, gemeld in een verklaring.

Burgers uit de gemeenten Istmina, Medio San Juan, Sipi en Novita zijn “voor onbepaalde tijd opgesloten” door rebellen en zien hun bewegingsvrijheid, hun dagelijkse activiteiten, hun toegang tot levensmiddelen en gezondheidszorg beperkt, aldus de Ombudsman. Het ELN heeft woensdag een verbod ingesteld op verkeer en werk in het gebied waar “de jonge Santiago Caceres” maandag vermoord werd door paramilitairen, zeggen de guerrillastrijders.

Volgens de Ombudsman hebben leden van het kartel Clan Del Golfo, dat ook wel de Autodefensad Gaitanistas de Colombia (AGC) genoemd wordt, op 12 december een wijk een Istmina overvallen, waarbij een persoon vermoord werd. “De Afrikaanse en inheemse gemeenschappen die in deze deelregio van Medio San Juan wonen, werden geconfronteerd met meerdere opeenvolgende opsluitingen en massale verplaatsingen” in een gebied waar “illegale groepen” actief zijn, aldus nog de Ombudsman.