Bij de protesten in verschillende Russische steden om de opgesloten Aleksej Navalny te ondersteunen, heeft de politie woensdag zeker 1.784 mensen opgepakt. Dat heeft de gespecialiseerde ngo OVD-Info, die protesten en arrestaties bijhoudt, donderdag laten weten.

Duizenden aanhangers van de Kremlincriticus kwamen woensdagavond op straat om te protesteren tegen de omstandigheden waaronder Navalny wordt vastgehouden. De 44-jarige oppositieleider is al enkele weken in hongerstaking, en volgens zijn directe omgeving is hij er erg aan toe. Volgens OVD-Info werd het merendeel van de arrestaties verricht in Sint-Petersburg. Daar zijn ook verscheidene gevallen van politiegeweld gesignaleerd. Ook in 95 andere steden over heel Rusland werden mensen opgepakt. De manifestaties van woensdag hadden wel niet de grootorde van degene die er in januari kwamen na de arrestatie van Navalny. De oppositieleider was toen net terug uit Duitsland na een vergiftiging waarvoor hij het Kremlin verantwoordelijk acht.